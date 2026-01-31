Ciro Immobile va passer sa visite médicale avec le Paris FC

Après avoir essayé de nombreux noms, le Paris FC tient enfin son attaquant de renom. Comme annoncé vendredi, le club francilien était en négociations avancées pour recruter Ciro Immobile, l’attaquant de 35 ans. Un accord était quasiment finalisé avec Bologne, mais il restait encore à convaincre l’Italien. D’après Sky Sports, cela est maintenant chose faite puisque l’ancien goleador de la Lazio est attendu ce dimanche pour passer sa visite médicale avec le Paris FC, avant de parapher son bail avec le club francilien.

Le buteur expérimenté a d’ores et déjà trouvé un accord avec le club parisien pour un contrat courant jusqu’en 2027. Sous contrat avec Bologne jusqu’à la fin de la saison, Immobile n’a jamais été en discussions pour une prolongation, lui qui ne compte aucun but en neuf apparitions avec la formation transalpine et devra relancer sa carrière après des saisons complexes du côté de Besiktas puis Bologne.