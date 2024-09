PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Kang-In Lee

Le PSG continue son sans-faute. Vendredi soir, à domicile, les hommes de Luis Enrique ont logiquement dominé des Rennais décevants (3-1) lors de la 6e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse après la rencontre, le technicien espagnol saluait alors la prestation collective de ses joueurs, et plus particulièrement celle de Kang-In Lee, aligné dans un rôle de faux numéro 9 et auteur d’une véritable masterclass.

«C’est un joueur tellement polyvalent. Il a une qualité très importante pour notre manière de jouer : il ne perd pas la balle, même s’il a du monde sur le dos. Il a joué plus dans l’axe, comme faux 9. Il a été exceptionnel. J’ai beaucoup aimé son match, il a donné de la cohérence, il a gardé le ballon quand il le fallait. C’est un match très complet». L’intéressé appréciera…