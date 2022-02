C4, OM : la réaction à chaud de Steve Mandanda

Titulaire dans les buts de l'Olympique de Marseille ce jeudi soir, Steve Mandanda (36 ans) a participé activement à la victoire contre Qarabag (3-1, barrage aller de Ligue Europa Conférence). Le portier marseillais a apprécié au micro de W9.

«C'était un match compliqué, contre une équipe avec énormément d’envie, qui n'est pas mal dans l’utilisation du ballon. On a eu du mal à se créer les premières occases, on gagne c’est important. (...) On les avait étudié, on savait qu’ils jouaient très bien et mettaient de l’engagement, on savait à quoi nous attendre, ils ont vraiment joué le jeu à fond. On a été réaliste devant, tant mieux», a-t-il lâché, le sentiment du devoir accompli.