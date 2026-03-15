La semaine cauchemardesque de Manchester City désespère l’Angleterre, Marcus Thuram inquiète l’Inter Milan

Manchester City au bord de la rupture

Manchester City a encore laissé filer des points précieux et a sûrement dit adieu à ses ambitions de titre. Fini le rêve de quadruplé laisse même penser le Manchester Evening News. Les Skyblues ont été tenus en échec 1-1 sur la pelouse de West Ham malgré l’ouverture du score de Bernardo Silva, les Hammers sont revenus grâce à l’égalisation de Konstantínos Mavropános qui a fini Homme du match après une performance défensive remarquable. Quelques jours après la claque reçue à Madrid en Ligue des Champions, Manchester City a perdu 2 points qui pourraient coûter très cher dans la fin de saison des joueurs de Pep Guardiola. En quelques jours seulement, City est passé d’un rêve de quadruplé au cauchemar de tout perdre.

La suite après cette publicité

Marcus Thuram au cœur des préoccupations de l’Inter

L’Inter Milan a eu du mal et a perdu 2 points. Malgré l’ouverture du score de Pio Esposito en première période, l’Inter a concédé le nul contre l’Atalanta Bergame. Cristian Chivu n’a pas épargné l’arbitrage, mais au-delà des hommes en jaune, c’est Marcus Thuram qui pose question. L’attaquant français est méconnaissable depuis plusieurs semaines. Pour La Gazzetta dello Sport, l’absence de Lautaro Martinez y est pour quelque chose vu le rôle joué par l’Argentin. Thuram est sur une terrible série de 7 matches sans marquer, ce qui est beaucoup trop long pour un attaquant qui est titulaire à l’Inter Milan et envisage également de l’être en équipe de France. Au-delà de cette inefficacité, Marcus Thuram et ses coéquipiers pourraient bien voir l’AC Milan revenir à 5 petits points en cas de victoire ce dimanche sur la pelouse de la Lazio Rome.

Max Dowman enflamme la planète football

L’ambiance est au beau fixe à Arsenal qui continue sa course en tête de la Premier League. Les Gunners ont galéré, comme toujours ces derniers temps, mais ils ont battu Everton 2-0 et ils continuent de creuser l’écart en tête du classement. Max Dowman est le facteur X de Mikel Arteta comme le souligne la presse britannique. 16 ans seulement, mais déjà un talent fou et un culot qui fait du bien à une équipe aussi calculatrice qu’Arsenal. Le prodige anglais a totalement changé la rencontre en étant impliqué sur l’ouverture du score dans les derniers instants de Viktor Gyökeres. Et dans le temps additionnel, Max Dowman a inscrit son premier but en Premier League au terme d’un rush incroyable. Un but qui lui permet de devenir le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier Legaue à 16 ans et 73 jours. Le Baby Gunner a confirmé qu’il avait beaucoup de talent, mais surtout qu’il avait un rôle à jouer dans cette équipe qui ambitionne de gagner tous les titres. Et même en Espagne, on s’enflamme pour le talent Max Dowman.