Liga : Séville rattrapé sur le fil par Majorque

Pour la clôture de la 25e journée de Liga, le FC Séville et Majorque s’affrontaient dans un match pour le milieu de tableau. Et dans une première période dominée par les Andalours, il fallait attendre les arrêts de jeu pour voir Salas ouvrir le score (1-0, 45e+2). Le Séville FC avait alors fait le plus dur et pensait tenir le score.

Mais les Andalous n’ont pas réussi à se mettre à l’abri et ont ensuite concédé plusieurs occasions de Majorque dans les vingt dernières minutes… jusqu’à que Valjent ne trompe le gardien en toute fin de partie (1-1, 90e+2). Un immense coup dur pour Séville, largué à la 11e place du classement et qui se déplacera chez le Rayo Vallecano lors de la prochaine journée, alors que Majorque, 8e grâce à ce nul, recevra Alavés.