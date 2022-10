MU : Emmanuel Petit en remet une couche sur Cristiano Ronaldo

Au micro de RMC, le champion du monde 1998 Emmanuel Petit (52 ans), passé par l'AS Monaco et Arsenal, n'a pas hésité à pousser un coup de gueule sur l'attitude de Cristiano Ronaldo (37 ans), écarté par Manchester United du groupe professionnel pour le déplacement à Chelsea dans le cadre de la 13e journée de Premier à la suite de son départ avant le coup de sifflet final face à Tottenham (victoire 2-0) : «c'est une légende du sport, il l'aura marqué de son empreinte de façon intergénérationnelle, oui (...) mais cette fin de carrière ne l'honore pas. Quand je vois la chronologie de certains événements depuis son retour à Manchester United, certains de ses comportements, ce n'est pas possible.»

«Il fatigue tout le monde : les supporters, ses coéquipiers..., a poursuivi l'ex-international tricolore (63 sélections, 6 buts). Ils n'en veuent plus dans le vestiaire tellement il pollue tout le monde. Il a une carrière exceptionnelle, quand il arrêtera on sera tous unanimes pour le dire, mais son comportement est tellement individualiste ! Son message hier sur les réseaux sociaux... Tu sais que cela ne te plaît pas ce qu'il se passe avec ton club, tu ne supportes plus ton entraîneur Ten Hag, tu as l'impression que l'on te manque de respect par rapport à ce que tu as fait, mais ton statut n'existe plus ! Tu n'es plus le même joueur, tu as été rétrogradé, tu as subi un déclassement mais tu ne l'acceptes pas car ton ego est tellement surdimensionné... Dis les choses vraiment ! Il ne peut pas être défendable.»