Manchester United : Erik ten Hag recadre sèchement Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Erik ten Hag était attendu ce vendredi à Carrington. En effet, le Néerlandais avait rendez-vous avec les médias pour participer à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Une conférence pas comme les autres puisque c'est la première fois que l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam allait s'exprimer depuis les sanctions infligées à Cristiano Ronaldo. Hier, la star portugaise a été punie suite à son coup de sang mercredi soir lors du match entre Manchester United et Tottenham. Resté sur le banc, CR7 avait rejoint les vestiaires avant la fin de la rencontre.

Ten Hag fait le point sur le cas CR7

Une attitude jugée inacceptable par Ten Hag, qui avait précisé qu'il s'occuperait de cette histoire jeudi. Il a tenu parole puisque le technicien, en accord avec sa direction, a décidé de mettre à l'écart Cristiano Ronaldo. Non-convoqué pour le match face à Chelsea samedi, il va devoir régler une grosse amende et s'entraîner avec les U21 de MU jusqu'à nouvel ordre. Erik ten Hag, qui ne supporte plus le joueur de 37 ans, souhaite d'ailleurs son départ. Ce sera en janvier 2023, voire même avant puisque les pensionnaires d'Old Trafford pensent à résilier son contrat.

Brouillé avec son coach et le staff, CR7, qui a été lâché par le vestiaire, le club et les supporters, est dans une situation délicate. Une situation sur laquelle Ten Hag est donc revenu ce vendredi. Après avoir répondu "oui" quand un journaliste lui a demandé si l'attaquant n'avait pas voulu entrer face aux Spurs, il a ensuite confié : «la conversation entre Cristiano et moi ? Le message a été clair, je pense. Il reste un joueur important de l'équipe. Je suis le manager, je suis responsable de la culture ici et je dois établir des normes et des valeurs et je dois les contrôler. Dans l'équipe, nous avons des valeurs et des normes et je dois contrôler cela».

Le Néerlandais compte encore sur lui

Il a ajouté : «après l'amical face au Rayo Vallecano (CR7 avait rejoint le vestiaire avant la fin du match, ndlr), je lui ai dit que c'était inacceptable. Mais que ce n'était pas que lui. C'est la deuxième fois, il y a des conséquences. Il sera absent demain. C'est un manque pour l'équipe mais c'est important pour l'attitude et la mentalité du groupe et maintenant on doit se concentrer sur Chelsea car c'est important». Malgré tout, Ten Hag a tenu à rappeler à nouveau qu'il comptait toujours sur la star lusitanienne. «Il reste un joueur important dans l'équipe», a-t-il avoué. Mais pour l'instant, il est mis à l'écart et sanctionné.

Ce matin, il s'est entraîné avec les U21. Mais il était seul avec des entraîneurs pour le gérer. «Cela aura une réflexion pour lui, mais aussi pour tout le monde. Je l'ai dit en début de saison, il doit y avoir des conséquences quand vous vivez ensemble et jouez ensemble. Le football est un sport d'équipe et vous devez respecter certaines normes». Le Néerlandais gère cette nouvelle polémique tant bien que mal. «Je pense que cela fait partie du football de haut niveau. Il y a du bruit, des rumeurs, il faut se concentrer». Ten Hag, lui, ne pense qu'au match face à Chelsea samedi.