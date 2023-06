PSG : Neymar n’est pas surpris par le choix de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à NBA Brasil, l’attaquant brésilien Neymar s’est confié sur le départ de son ami et ex-coéquipier au Paris Saint-Germain Lionel Messi, qui a quitté le club de la capitale en fin de contrat pour rejoindre et la MLS l’Inter Miami, ajoutant qu’il n’a pas été surpris par la décision de la Pulga.

«Je savais que Lionel Messi viendrait à Miami, on en avait déjà parlé. Je lui ai dit qu’il serait heureux ici. Je suis très content pour lui et en même temps un peu triste parce qu’il est parti. La MLS va devenir une ligue beaucoup plus populaire, avec beaucoup plus d’audience et tout le monde devrait en profiter», a déclaré l’ailier de 31 ans, lui qui n’a plus porté le maillot rouge et bleu en match officiel depuis le 19 février dernier.

À lire

Éric Di Meco milite pour une arrivée de Christophe Galtier à l’OM