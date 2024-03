Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec le revenant Moussa Diaby

Après quatre mois loin les uns des autres, les Bleus vont enfin se retrouver pour la première fois de l’année 2024. Durant ce rassemblement du mois de mars, l’équipe de France aura du pain sur la planche avec deux rencontres amicales qui se dérouleront en province. La première aura lieu le 23 mars à 21 heures à Décines, au Groupama Stadium. Les hommes de Didier Deschamps vont y affronter l’Allemagne. Un excellent test à quelques mois de l’Euro 2024, qui se déroulera justement de l’autre côté du Rhin. Trois jours plus tard, les coéquipiers de KM7 joueront face au Chili (26 mars à 21 heures) à l’Orange Vélodrome de Marseille.

Un stade très apprécié par les Tricolores qui ont souvent loué l’ambiance en tribunes. Pour ces deux rendez-vous, DD a décidé de convoquer 23 joueurs. Il a dévoilé sa fameuse liste ce jeudi à 14 heures au siège de la Fédération française de football. Une liste très attendue puisque plusieurs joueurs étaient d’ores et déjà sur le flanc avant même l’annonce du sélectionneur français, à l’image de Boubacar Kamara, Presnel Kimpembe et Kingsley Coman, blessés de longue date. Même chose pour Nabil Fekir, Wesley Fofana et Christopher Nkunku.

DD a tranché

Suspendu pour 4 ans, Paul Pogba, lui, n’est pas sélectionnable. Malgré cette terrible hécatombe, Deschamps a constitué une liste qui a fière allure. Sans surprise, les cadres Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud, que Thierry Henry veut récupérer pour les JO, sont de la partie. Même chose pour Jonathan Clauss, qui a connu quelques problèmes à l’Olympique de Marseille, ou Randal Kolo Muani, qui a un peu de mal au Paris Saint-Germain.

Absent lors du dernier rassemblement, Benjamin Pavard (Inter) fait son retour pendant que Jean-Clair Todibo (Nice), manque à l’appel. Touché avec la Juventus, Adrien Rabiot est bien présent dans l’entrejeu, alors qu’il était incertain. En attaque, Bradley Barcola (PSG) était cité avec insistance pour compenser l’absence de Coman. Mais DD a décidé de convoquer un autre joueur et c’est le revenant Moussa Diaby (Aston Villa), qu réintègre le groupe France. Le sélectionneur des Bleus a tranché !

La liste de l’équipe de France :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs : Jonathan Clauss (OM), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Ousmane Dembélé (PSG), Moussa Diaby (Aston Villa), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter Milan)