Brésil : deux nouveaux convoqués pour affronter le Maroc

A moins d’une semaine de son match amical face au Maroc, la sélection brésilienne a vu son attaquant Richarlison, meilleur buteur de la Seleção lors de la dernière Coupe du Monde (3 réalisations), sortir sur blessure à Southampton en pleurs. Un possible forfait, qui s’ajoute à celui du Parisien Marquinhos, pour l’attaquant de Tottenham obligeant le sélectionneur intérimaire Ramon Menezes, qui a décidé de faire à deux nouveaux renforts pour son groupe.

En effet, «e défenseur Bremer et l’attaquant Yuri Alberto ont été appelés en équipe nationale brésilienne pour le match amical contre le Maroc. Les deux joueurs ont été appelés suite aux coupures de Marquinhos et Richarlison, qui ont été blessés et ne seront pas aptes pour le 25ème match à Tanger au stade Ibn Batouta au Maroc», peut-on lire dans le communiqué de la Fédération Brésilienne de Football.

