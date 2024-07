Migouel Alfarela s’engage avec le Legia Varsovie

Annoncé sur le départ du côté du Sporting Bastia après deux saisons passées en Corse, Migouel Alfarela est sur le point de plier bagages et d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à l’étranger. Dans le viseur du Legia Varsovie depuis l’ouverture du mercato estival, l’attaquant de 26 ans aux 12 buts et 2 passes décisives en Ligue 2 lors de l’exercice précédent a vu le club corse refusé une première offre de la formation polonaise. Dans la foulée, le numéro 10 du SCB avait réaffirmé sa volonté de quitter les Lions de Furiani.

Après de longues discussions, Migouel Alfarela a finalement obtenu gain de cause. Ce mercredi, Bastia a officialisé le transfert du natif de Montivilliers au Legia Varsovie. Le principal concerné a signé un bail de trois ans avec les Légionnaires. «Le Sporting Club de Bastia et le Legia Varsovie ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant Migouel Alfarela vers le club polonais pour un montant d’1,4 million d’euros, dont bonus, et 10% à la revente», a détaillé le club insulaire via un communiqué officiel.