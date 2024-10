LdN, Belgique : Domenico Tedesco minimise l’absence de Kylian Mbappé

Mbappé ou pas… Alors que l’équipe de France défiera la Belgique ce lundi à Bruxelles, le sélectionneur des Diables Rouges, Domenico Tedesco, est fortement contesté de l’autre côté des Ardennes. Le coach italien sait qu’il est sur un siège éjectable et compte sortir vainqueur du groupe de la mort de cette Ligue des Nations avec l’Italie et la France pour marquer les esprits. «On peut réussir quelque chose d’historique. On vient de prendre un point contre l’Italie, c’est déjà positif. On devra être dans un jour fantastique», a annoncé le technicien de 38 ans en conférence de presse.

Un exploit au rabais contre une France sans Mbappé ? Pas forcément pour le technicien italo-allemand. «Mbappé ? Peu importe qui joue. Regardez l’équipe qu’ils ont. Ils peuvent jouer à gauche avec Barcola, Thuram, Kolo Muani… Mais bien sûr que Mbappé a quelque chose de vraiment spécial», reconnaît tout de même Tedesco. Catastrophiques à l’aller - avec un Mbappé déjà sur la touche - les Diables Rouges auront à cœur de s’imposer dans ce duel qui ne leur réussit pas depuis neuf ans.