Le Havre a une dernière priorité sur le mercato

Promu en Ligue 1, Le Havre s’apprête à lancer sa saison 2023-2024 sur la pelouse de Montpellier, ce dimanche à 15 heures. Pour ce premier rendez-vous, le club normand pourra notamment s’appuyer sur ses nouvelles recrues estivales. Dernière en date ? Emmanuel Sabbi, arrivé d’Odense et qui s’est engagé pour les quatre prochaines saisons. Très actif sur le marché des transferts, le board du HAC a d’ailleurs une dernière priorité. Selon nos informations, les hautes sphères normandes étudient toujours la possibilité d’enrôler un attaquant avant la fin du mercato.

Si la piste menant à Jonatan Braut Brunes, cousin d’un certain Erling Haaland, s’est largement refroidie et ne devrait pas aboutir, un nouvel avant-centre est donc attendu dans la cité portuaire. Pour le reste, et toujours selon nos indiscrétions, les objectifs de l’été sont atteints. À ce titre, si la presse danoise évoquait ces dernières heures un possible lien entre le HAC et le milieu du Lyngby BK, Tochi Chukwuani, nous sommes en mesure de vous affirmer qu’aucun intérêt n’a été manifesté pour le Danois de 20 ans. Reste donc à trouver ce buteur tant convoité et ainsi débuter, au mieux, une aventure qui s’annonce d’ores et déjà palpitante pour les pensionnaires du Stade Océane.