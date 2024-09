Ligue 2 : Guingamp prend la tête, Lorient remonte sur le podium, Annecy étrille Amiens

Sur une bonne dynamique après deux victoires et un nul en trois matches, Guingamp a enchaîné à Paul-Lignon, contre Rodez. Après une ouverture du score de Sixe (1-0, 38e), Bentayeb égalisait pour les Aveyronnais, mais Hemia offrait la victoire au club breton (2-1, 72e), qui prend provisoirement la place de leader, avant le choc entre le Paris FC et Metz ce samedi (14h30). Derrière, Lorient a également assuré, dans un contexte particulier, puisque le match a été interrompu après des protestations contre le diffuseur, BeIN Sports. Katseris et Soumano (2-0, 7e et 76e) ont permis aux Merlus de l’emporter et de remonter sur le podium (3e).

Plus bas dans le classement, Pau s’est tranquillement imposé contre le promu Martigues (3-0) et monte au pied du podium. Même chose pour Annecy, qui a déroulé face à Amiens (3-0) et s’offre la 6e place. Plus bas dans le classement, l’ESTAC (17e) a concédé le nul sur la pelouse de Bastia (0-0) et donne sa lanterne rouge à Rodez.