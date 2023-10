PSG : la tentative de la dernière chance pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Selon les informations des différents médias européens, la tendance est au Real Madrid. Et c’est plutôt logique, puisque le Bondynois ne semble pas vraiment intéressé par l’idée de rempiler au Paris Saint-Germain. Son contrat expire en juin, et dès janvier, il pourra discuter avec l’écurie présidée par Florentino Pérez et avec toute autre formation intéressée par ses services. En Espagne, le feuilleton est en tout cas bien relancé, et on parle même déjà de vendre Rodrygo pour financer les juteuses primes qui attendent la vedette des Bleus à Madrid…

Le PSG a-t-il baissé les bras dans cette histoire ? Pas vraiment, puisque les derniers échos rapportaient que l’état-major parisien travaillait encore pour convaincre le clan Mbappé de prolonger, ne serait-ce que pour un an, jusqu’en 2025. Le quotidien espagnol Sport dévoile d’ailleurs de nouvelles informations allant dans ce sens, et explique que le club de la capitale va faire une dernière tentative auprès de l’entourage du Bondynois.

La dernière chance

Le média indique que le PSG a l’intention de fixer un ultimatum au joueur. Une offre sera proposée au cours de cette semaine, et ça sera la dernière. C’est donc à prendre ou à laisser. Mbappé devra donc donner une réponse définitive d’ici la fin de cette semaine et s’il n’accepte pas, le PSG considèrera que le lien est définitivement brisé entre les deux parties, et que son attaquant star partira au terme de la saison.

Pour Sport, l’offre serait d’une seule saison supplémentaire, et le journal soulève même l’hypothèse de voir le PSG, le Real Madrid et Mbappé trouver un accord commun qui puisse arranger toutes les parties, avec une clause assez basse pour le permettre de partir à Madrid dans des conditions peu problématiques en 2025. Rendez-vous dimanche 23h59 donc. Pour rappel, Kylian Mbappé affiche 8 buts en 9 rencontres avec le PSG cette saison et est peut-être face à la dernière chance de remporter la Ligue des Champions avec l’écurie francilienne.