L’opération impliquant 3 joueurs que prépare le Real Madrid pour Kylian Mbappé

C’est reparti de plus belle de l’autre côté des Pyrénées. Il faut dire qu’on approche de la date fatidique du 1er janvier 2024, et que la prolongation de Kylian Mbappé ne semble pas avancer. Après un été très mouvementé, marqué par une mise à l’écart, le Bondynois n’a visiblement toujours pas l’intention de rempiler avec le club de la capitale et il pourra officiellement discuter avec le Real Madrid dans deux mois et demi. Chez nos voisins espagnols, la machine médiatique s’est déjà emballée et après quelques semaines plutôt calmes, Mbappé refait la une de tous les médias madrilènes…

Le Real Madrid a déjà commencé à dérouler le tapis rouge à la vedette des Bleus, et tout indique que cette fois, les Madrilènes pourront enfin présenter le Français en grande pompe dans leur nouveau Santiago Bernabéu. Reste tout de même à s’entendre avec le clan Mbappé sur les contours d’un contrat qui s’annonce colossal. Certes, il n’y aurait pas d’indemnité de transfert à régler au PSG, mais entre salaire, primes et commissions, le montant de l’opération va être assez salé pour les Madrilènes.

Deux arrivants, un sacrifié

Il faudra donc faire quelques sacrifices, et les Merengues auraient déjà tracé un plan qui implique deux autres joueurs selon OKDiario. Le premier, c’est Takefusa Kubo, qui brille à la Real Sociedad et vient d’être élu MVP du mois de septembre. Rien que ça. Vendu aux Basques en 2022 pour une poignée de millions d’euros (6 M€), le Japonais pourrait être repêché par les Merengues, qui conservent une partie de ses droits. Et que vient faire l’ancien de La Masia dans cette histoire ? C’est simple, celui qui a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en 8 matchs de Liga viendrait remplacer Rodrygo Goes, qui ne fait pas totalement l’unanimité.

Le Brésilien serait sacrifié pour financer l’arrivée de Kylian Mbappé. L’arrivée de Kubo coûterait ainsi moins cher que ce que rapporterait la vente de Rodrygo, et la différence serait ainsi utilisée pour payer (en partie) le contrat du Français et cette fameuse prime à la signature qui pourrait, selon certaines sources, atteindre une somme à 9 chiffres… Les médias espagnols semblent en tout cas convaincus que le Real Madrid serait plus que gagnant avec une telle opération !