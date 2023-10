Lionel Messi pourrait remporter une nouvelle distinction individuelle !

Les fans de Lionel Messi sont aux anges depuis le début de l’année 2023. Alors que la Pulga a remporté la Coupe du monde au Qatar, graal derrière lequel il a couru après tout au long de sa carrière, la Pulga devrait ainsi rafler un huitième Ballon d’Or ce lundi malgré une fin d’aventure en eau de boudin à Paris. Et alors qu’il a réalisé un début d’aventure de qualité à l’Inter Miami, il n’a pas permis aux Floridiens d’accéder aux play-offs. En plus du Ballon d’Or qui lui est réservé, l’ancien du Barça pourrait également glaner une nouvelle distinction individuelle.

En effet, ce vendredi, la MLS a publié la liste des candidats pour les différentes distinctions de la saison. Tandis que Bouanga pourrait être élu MVP de la saison de MLS, le joueur argentin de 36 ans pourrait remporter le titre de "Newcomer of the year", une distinction qui récompense la recrue de l’année. Même s’il n’a joué que six matches de MLS, il concoure aux côtés de l’attaquant d’Atlanta United Giorgos Giakoumakis et du milieu de terrain du St. Louis City SC Eduard Löwen. Alors que le premier compte 17 buts et 3 passes décisives, le second compte 6 buts et 14 passes décisives. Autant dire que la concurrence est rude pour Messi…