Nantes : la réaction d’Anthony Lopes après sa boulette contre Monaco

Certains auraient pu s’en cacher, lui n’occulte pas son erreur. Ce vendredi soir, alors que Nantes menait au score contre Monaco à La Beaujoure, Anthony Lopes a complètement manqué sa sortie sur un corner monégasque, laissant Mohamed Salisu arracher l’égalisation en poussant le ballon dans le but vide. «C’est frustrant. Ma course n’est pas bonne. C’est dans un moment comme ça où les sept mois sans compétition m’ont manqué», a expliqué après le match l’ancien portier lyonnais.

La suite après cette publicité

Le gardien nantais s’en est quand même voulu, car selon lui, «on a eu le caractère et la possibilité de prendre les trois points ce soir, c’est des détails qu’il va falloir peaufiner.» Après le bon point récupéré à Lille, Nantes enchaine tout de même avec une deuxième bonne performance contre un cador du championnat, et sort virtuellement de la zone rouge en attendant les rencontres de Saint-Étienne et Angers.