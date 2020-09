Liga : Levante maîtrise Osasuna

Un match de milieu de tableau entre Osasuna et Levante pour cette 3e journée de Liga. Les locaux comptabilisaient une victoire et une défaite avant d'accueillir une équipe à la recherche de sa première victoire cette saison après une défaite contre Valence en ouverture.

Sur le terrain, le club de Pampelune ouvrait le score grâce à Torres (1-0, 38e). Un avantage de courte durée puisque Melero égalisait seulement 3 minutes plus tard (1-1, 41e). Un penalty manqué par Roger à la 69e minute pour les visiteurs aurait pu tout changer. Mais l'attaquant allait se rattraper quelques minutes plus tard en donnant l'avantage aux siens (1-2, 77e). Le break réussi par Morales (1-3, 81e) allait donner les premiers points de Levante cette saison. Avec ce succès, les Valencians remontent à la 9e place et laissent leur adversaire du jour à la 11e place.