Liverpool - Manchester United : les compositions officielles

Ce dimanche, la 20e journée de Premier League offre un joli choc entre Liverpool et Manchester United. À domicile, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andy Robertson. Ryan Gravenberch se retrouve dans l’entrejeu avec Alexis Mac Allister. Enfin, Mohamed Salah, Curtis Jones et Gody Gakpo accompagnent Luis Diaz en attaque.

De leur côté, les Red Devils s’articulent dans un 3-4-2-1 avec André Onana dans les cages derrière Matthijs de Ligt, Harry Maguire et Lisandro Martinez. Le double pivot est assuré par Kobbie Mainoo et Manuel Ugarte tandis que Noussair Mazraoui et Diogo Dalot assurent les rôles de pistons. Devant, Rasmus Højlund prend la pointe de l’attaque avec Amad Diallo et Bruno Fernandes en soutien. Marcus Rashford est encore écarté du groupe.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Jones, Gakpo - Diaz

Manchester United : Onana - De Ligt, Maguire, Martinez - Mazraoui, Mainoo, Ugarte, Dalot - Amad, Bruno - Hojlund