OM : les détails financiers du prêt de Pau Lopez

Dans un communiqué publié ce samedi après-midi, l'AS Rome a dévoilé les termes financiers autour du prêt de son gardien de but Pau Lopez à l'Olympique de Marseille, officialisé la semaine dernière par les deux clubs. Il viendra donc apporter une concurrence au poste de gardien de but à Steve Mandanda, après l'expiration du contrat de Yohann Pelé. On peut lire dans le communiqué qu'il s'agit d'un prêt payant d'une saison, avec un premier paiement de 720.000€ accompagné de variables, qui peuvent atteindre les 500.000€.

En plus de ces versements, le prêt est assorti d'une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros, qui sera réglée l'été prochain par la direction phocéenne. Une nouvelle aventure pour le portier espagnol de 26 ans, après avoir rejoint le club de la Louve en 2019.