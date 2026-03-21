Le Barça a ciblé sa première recrue de l’été

En proie à de sérieux problèmes défensifs cette saison, le Barça connaît déjà son principal chantier pour l’été prochain. Après l’arrivée de João Cancelo au mois de janvier, il a longtemps été question de faire venir un défenseur central référencé, alors que Ronald Araujo n’est plus que l’ombre de lui-même, et qu’Andreas Christensen passe la majeure partie de son temps à l’infirmerie.

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Il n’est pas non plus impossible que le club catalan cherche à se trouver un deuxième gardien, étant donné que Wojciech Szczęsny raccrochera les gants, cette fois définitivement. À l’heure actuelle, c’est Inaki Pena qui devrait récupérer ce rôle de doublure de Joan Garcia, lui qui est actuellement prêté à Elche où il a même été déclassé dernièrement. Pas de quoi rassurer le Barça, donc, qui prospecte déjà sur le marché des gardiens.

Une réunion a eu lieu avec les agents d’Alex Remiro

À en croire le média catalan Sport, le directeur sportif des Culés, Deco, aurait même accéléré les démarches ces dernières heures. L’ancien international portugais a effectivement rencontré les agents d’Alex Remiro, le gardien de la Real Sociedad et international espagnol (il est troisième gardien derrière Unai Simon et David Raya, tandis que Joan Garcia vient d’être appelé pour la première fois).

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D’après Sport, la nature des échanges aurait concerné la possibilité d’un transfert cet été, Alex Remiro arrivant à un an de la fin de son contrat. Le portier de 30 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, et serait dans le viseur du Barça depuis un certain temps. Jusqu’ici, sa clause libératoire de 70 millions d’euros avait sans cesse rendu impossible un transfert, mais sa situation contractuelle est cette fois favorable au Barça, étant donné que la Real Sociedad pourrait être contrainte de négocier une indemnité de transfert largement inférieure, sous peine de le voir partir gratuitement en 2027. Deco avance ses pions tranquillement, reste à voir si ce dossier ira maintenant jusqu’au bout.