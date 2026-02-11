PSG : le FC Barcelone règle ses comptes avec Dro Fernández

Le transfert de Dro Fernández au Paris Saint-Germain, officialisé lors du mercato hivernal, a été l’une des opérations les plus commentées de cette période. Le jeune milieu offensif espagnol, formé au FC Barcelone et très prometteur, a été cédé par le club catalan pour rejoindre le projet parisien de Luis Enrique. Ce départ intervient après plusieurs mois de discussions tendues entre le joueur et la direction barcelonaise, Dro exprimant son souhait de découvrir un nouveau challenge et de s’installer dans un rôle plus régulier en équipe première. Son arrivée à Paris, au cœur de l’hiver, a immédiatement fait sensation, d’autant que le PSG cherchait à renforcer son entrejeu et sa créativité offensifs pour la seconde partie de saison. Dimanche dernier, Dro a d’ailleurs fait ses premières minutes avec le PSG lors du Classique face à l’OM au Parc des Princes (5-0), entrant en cours de jeu et montrant quelques fulgurances techniques qui ont séduit les observateurs. Le nouveau Parisien est revenu sur sa grande première en zone mixte du Parc.

« Je suis très content. Mes coéquipiers m’ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l’aise. Le Parc des Princes ? Incroyable. J’avais très envie de venir ici et de le découvrir. Cela a été un très grand match. Avec une victoire spectaculaire, comme ça tout le monde est ravi. Je prends les minutes qu’on me donne, je ne suis pas pressé. Je vais continuer à travailler pour que ça continue comme ça et que j’ai plus de temps de jeu. Tout a été très facile, franchement. Depuis que je suis arrivé, c’est comme si j’avais été là depuis le début de la saison, je dois remercier tout le monde pour cet accueil ». Malgré un contexte de match difficile pour ses coéquipiers, il a réussi à se montrer disponible et précis dans ses transmissions, apportant un peu de fraîcheur dans le jeu parisien. Pour Luis Enrique, cette recrue hivernale représente un véritable coup, permettant de diversifier les options offensives et de créer davantage de décalages face aux blocs adverses. Du côté de Barcelone, la réaction a été plus mitigée, Hansi Flick exprimant son regret de voir partir un joueur talentueux au moment où l’équipe catalane avait encore besoin de renforts dans l’entrejeu.

Deco veut tout oublier

Mais le FC Barcelone a rapidement voulu régler ses comptes. Dans une interview accordée à Sport, Deco a expliqué que le départ du jeune joueur au PSG n’était pas seulement une perte sportive, mais aussi un signal adressé à certains éléments du vestiaire. Selon lui, la direction catalane souhaitait rappeler que le club a des règles strictes et qu’un départ précipité, même pour un talent indéniable, ne se fait pas sans conséquence. «Nous passons deux ou trois heures par jour avec les joueurs, mais nous ne sommes pas dans leur tête. Nous essayons de faire de notre mieux pour Dro à tout moment. C’était un joueur qui ne jouait pas dans l’équipe junior et nous avons essayé de lui donner du temps de jeu parce que nous pensions qu’il pouvait faire la différence. Il a gagné sa place dans l’équipe première parce que Flick l’appréciait. C’est un joueur qui pourrait être dans l’équipe junior A et jouer dans la Youth League, car c’est ce qui correspond à son âge. Cependant, je pense que cette nouvelle a pris une telle ampleur parce que c’est un joueur qui faisait partie de l’équipe première. C’est un cas parmi tant d’autres.» Cette sortie médiatique a été perçue comme une manière de tourner la page tout en adressant un avertissement aux autres jeunes pousses tentées par un transfert à l’étranger.

Deco a ajouté que Barcelone conserve une relation professionnelle avec Dro, mais qu’il est désormais libre de construire sa carrière à Paris. L’ancien milieu a insisté sur le fait que le club blaugrana n’a jamais manqué de soutien au joueur, mais qu’il était temps de clarifier les responsabilités et de gérer les frustrations laissées par ce départ. «Il avait une clause et nous n’avons pas réussi à renouveler son contrat à temps. Nous avions conclu un accord avec son agent selon lequel nous nous réunissions pour négocier son renouvellement lorsque le joueur aurait 18 ans. Après cela, les choses se sont précipitées et il n’y a plus rien à dire. C’est normal (la tristesse de Flick, nldr). L’entraîneur est au quotidien avec les joueurs et il les aime bien. Il est très proche des jeunes footballeurs. Mais je pense que c’est une réaction normale de la part de quelqu’un qui était proche de lui, qui voyait son potentiel et qui voulait le protéger. Mais c’est le football, c’est comme ça.» Du côté du PSG, l’arrivée de Dro est déjà perçue comme un succès sportif, mais elle s’accompagne d’un léger parfum de polémique, le Barça ayant choisi de mettre le joueur sous le feu des projecteurs médiatiques avant même qu’il ne se soit pleinement intégré à son nouvel environnement.