Qui est Joao Mendes de Assis Moreira, le fils de Ronaldinho recruté par le FC Barcelone ?

2005, une année qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Ronaldinho. Vainqueur de son seul et unique Ballon d’Or, le Brésilien a aussi connu la joie de devenir papa d’un petit Joao. Un prénom donné en l’honneur de son défunt père, disparu lorsque Ronnie était âgé de 8 ans. Issu de sa relation avec Janaina Natielle Mendes, danseuse dans de le show télévisé "Domingão do Faustão" à Rio de Janeiro, le petit garçon a grandi à l’abri des regards et dans l’ombre de son illustre paternel. Comme lui, Joao Mendes de Assis Moreira a d’ailleurs rapidement attrapé le virus du ballon rond.

Il a donc commencé à jouer au pays. Difficile de connaître exactement son parcours mais les médias auriverdes expliquent qu’il a rejoint l’académie de Flamengo à ses dix ans. Par la suite, il est passé par Vasco de Gama avant de réaliser un bref passage par le Boavista SC. Le fils de Ronaldinho a aussi joué au sein de l’école de foot mise en place par le PSG à Brasilia. A l’époque, le média auriverde Lance! a d’ailleurs indiqué que les dirigeants parisiens le suivaient de près et réfléchissaient à le faire venir dans la capitale. Mais c’est dans son pays natal qu’il a continué sa carrière puisqu’il a rejoint Cruzeiro à l’âge de 13 ans.

Un attaquant polyvalent mais méconnu

Au départ, son arrivée s’est faite dans la discrétion la plus totale. L’adolescent a dissimulé son identité et surtout celle de son père afin de se faire un nom seul et sans aucune aide. Mais les médias ont rapidement révélé sa présence au sein de l’écurie brésilienne. Joao Mendes a alors décidé de jouer le jeu et s’est emparé de ses réseaux sociaux pour raconter en vidéo son parcours, de ses premiers pas dans le foot à l’âge de 4 ans jusqu’à son arrivée au sein du club de Belo Horizonte. Il souhaitait sortir régulièrement des épisodes pour évoquer sa carrière. Mais ce projet n’a pas tenu très longtemps visiblement. Côté terrain, difficile de le connaître totalement.

Mais grâce à Amarildo Ribeiro, responsable des équipes de jeunes de l’écurie auriverde, on en sait plus sur lui. Il avait confié à son sujet en 2019 : « c’est un joueur prometteur avec beaucoup de style. Je pense que ça ne lui prendra pas longtemps avant d’évoluer avec les pros. Il est très athlétique et très bon techniquement. Il peut aussi bien jouer avant-centre que milieu offensif. Il est grand, mais il court vite et demeure adroit.» Convaincu par son talent, Cruzeiro lui a ainsi fait signer un premier contrat à seulement 14 ans. Mais après un peu plus de trois ans là-bas, ce gaucher d’1m78 a résilié son contrat. Quelques mois plus tard, il a fait le grand saut vers l’Europe.

Le fils de Ronnie va évoluer au Barça

A la mi-janvier, ESPN Brasil et plusieurs publications espagnoles ont révélé que le natif de Rio de Janeiro a été testé au sein de l’équipe U19 du FC Barcelone. Celui qui aura 18 ans le 25 février prochain s’est donc entraîné avec les Blaugranas en espérant avoir un contrat à la clé. Son oncle, Roberto de Assis, a tout fait pour qu’il puisse en avoir un. C’est lui qui représente et conseille le jeune attaquant et qui échange avec Joan Laporta, qui gère ce dossier en personne et en consultant les entraîneurs. Le président du Barça discute aussi avec Ronaldinho, qui n’est pas loin non plus pour veiller sur les intérêts de son enfant. C’est d’ailleurs celui qui est ambassadeur du FCB qui a annoncé hier soir au micro de la RAC-1 que son fils allait rester au sein du club culé pour évoluer avec les U19 puis la réserve par la suite si tout se passe bien.

«Le Barça fait partie de ma vie, et avec l’arrivée de mon fils au club, je serai plus présent.» Il sera donc là pour accompagner Joao Mendes, qui va devoir avancer avec l’étiquette de fils de. La presse catalane, à l’image de Mundo Deportivo, est déjà impatiente. «Gaucher, Joao Mendes de Assis Moreira est avant-centre et a l’avantage d’avoir un passeport espagnol. Sa carrière est inconnue à presque 18 ans (…) On ne sait pas s’il finira par jouer avec le maillot de Barcelone (avec les pros), ce qui est clair, c’est que l’héritage de son père au Barça sera très difficile à surmonter. Ronaldinho, titres mis à part, a réussi à ramener la joie à Barcelone.» Il espère apporter à présent un joueur de talent et une belle pépite avec Joao Mendes. À

lui de jouer !