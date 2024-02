Reims prête Ibrahim Diakité en Suisse

De retour après avoir honoré sa convocation avec la Guinée à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, Ibrahim Diakité ne va pas s’éterniser en Champagne-Ardenne. N’entrant pas dans les plans de son entraîneur, Will Still, pour la deuxième partie de saison, le latéral droit de 20 ans aux 5 apparitions cette saison avec le club rémois tentera de retrouver du temps de jeu en Suisse. Ce jeudi, l’actuel 9e de Ligue 1 a annoncé le départ de son joueur sous la forme d’un prêt sans option d’achat au FC Stade Lausanne Ouchy, pensionnaire de Super League Suisse.

«Après une Coupe d’Afrique des Nations où il aura marqué les esprits avec la Guinée, le jeune latéral droit de 20 ans rejoint le club Suisse du FC Stade Lausanne Ouchy. Après avoir disputé 10 rencontres avec les Rouge et Blanc, Diak ira glaner du temps de jeu pour ainsi parfaire sa progression et aider le club suisse, actuel 12ème de Super League Suisse dans sa lutte pour le maintien. Bonne fin de saison Diak», a annoncé le SDR via un communiqué officiel.