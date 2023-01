Everton : Rooney pisté pour remplacer Lampard

La suite après cette publicité

Sur la corde raide avec Everton cette saison (les Toffees pointent à la 18e place en Premier League), Frank Lampard n’est vraiment plus en odeur de sainteté sur le bord de la Mersey. Alors que son équipe n’a plus remporté le moindre en championnat depuis le 22 octobre dernier face à Crystal Palace (3-0), les dirigeants du club auraient déjà coché plusieurs noms sur leur short-list.

Et selon les informations de The Sun, le nom de Wayne Rooney y figurerait. L’ancien international anglais, issu du cru et qui officie désormais à D.C United en MLS, connait bien la maison puisqu’il était passé au club en tant que joueur à deux reprises (2002-2004 puis 2017-2018). Toujours selon le quotidien britannique, d’autres noms comme ceux de Roberto Martínez, lui aussi passé par Everton entre 2013 et 2016, ou Sean Dyche, figureraient dans les priorités du club anglais.

