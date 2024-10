OM : Pablo Longoria revient sur la gestion des lofteurs

Interrogé par nos confrères de L’Equipe, Pablo Longoria est revenu sur l’un des thèmes phares de l’été marseillais avec cette gestion du loft des nombreux indésirables : «Le club a pris une décision au début de l’été, et tout le monde a été sur la même ligne, notamment le propriétaire. Mais c’est bien qu’à un moment donné, le joueur entende la voix du président pour lui dire : "Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire comment les choses vont se passer." Il faut bien choisir ses interventions, sinon la parole se dilue», a-t-il déclaré. Pour rappel, des joueurs comme Samuel Gigot, Jordan Veretout ou Jonathan Clauss avaient rapidement été invités à plier bagages.

Avant de poursuivre : «la réponse est simple : si on a fini huitième, c’est pour plusieurs raisons, non ? Ce serait du populisme de ne pointer du doigt que les joueurs, mais il fallait changer complètement la dynamique de ce groupe, de ce vestiaire. Je voulais des joueurs avec une ambition en commun, sur la durée, avec l’envie de construire. Dans le football moderne, c’est important de faire respecter le club. On se pose souvent la question : qui a le plus de pouvoir ? Les joueurs ou le club ? Pour moi, cela doit toujours être le club, dans le respect des droits de chacun, bien sûr. Cela ne pose aucun problème. Au contraire, cela pose un cadre très clair avec des règles très claires»