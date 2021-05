L'OM passe à l'attaque pour Seko Fofana !

La suite après cette publicité

On le sait, la situation financière est difficile pour bon nombre de clubs. Dans le monde, en Europe, et en France, forcément. L'OM n'y échappe pas, et on s'attendait logiquement à un mercato estival plutôt calme, du moins en termes de dépenses. Pourtant, les dernières pistes qui sont sorties sont plutôt alléchantes, à l'image de Gerson (Flamengo) ou d'Amine Adli (Toulouse). Et voilà que RMC Sport dévoile un nouveau nom pour l'entrejeu phocéen.

Pablo Longoria et ses équipes ont ainsi bien envie d'enrôler Seko Fofana, le milieu de terrain arrivé à Lens il y a tout juste un an en provenance de l'Udinese pour 10 millions d'euros. Et les premières informations sorties dans ce dossier sont plutôt positives pour les Phocéens, puisque dans les discussions entre l'OM et le joueur, ce dernier s'est montré plutôt intéressé par un transfert. A tel point que le média évoque même un accord de principe entre l'international ivoirien et la formation du sud de la France.

Lens demande un joli pactole

Seulement, du côté de Lens, on est plutôt gourmand. Ainsi, un montant de 20 millions d'euros minimum est demandé par l'état-major sang-et-or. Une somme que l'Olympique de Marseille ne peut actuellement pas mettre sur la table, surtout avec d'autres dossiers eux aussi très coûteux à gérer en parallèle. Si on peut imaginer une négociation pour que ce prix soit revu à la baisse, l'OM va cependant pouvoir compter sur quelques ventes pour remplir les caisses.

De possibles départs de joueurs avec une excellente cote comme Bouba Kamara, Arkadiusz Milik ou Duje Caleta-Car pourraient ainsi faciliter de nouvelles arrivées au milieu de terrain, qui semble être le secteur prioritaire pour l'instant au vu des différentes informations parues dans les médias. Affaire à suivre donc, mais une chose est sûre : Pablo Longoria ne chôme pas.