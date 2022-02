Aston Villa : Steven Gerrard dézingue les détracteurs de Phillippe Coutinho

Parti du FC Barcelone sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour Aston Villa lors du mercato hivernal, Philippe Coutinho (29 ans) retrouve doucement ses sensations en Angleterre. Le milieu offensif brésilien connaît, à ce titre, des débuts plus que réussis avec l'équipe de Steven Gerrard et sort d'une trêve internationale de janvier convaincante avec le Brésil. Symbole de ce retour au premier plan, celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Barça s'est encore illustré mercredi soir.

A l'occasion de la 24ème journée de Premier League contre Leeds (3-3), Coutinho s'est ainsi offert deux passes décisives et un but. Une performance n’ayant pas échappé à son coach qui n'a d'ailleurs pas manqué de recadrer avec véhémence les possibles détracteurs de sa nouvelle arme offensive : «sa vision et sa perception... si vous n’aimez pas regarder ça, vous devriez arrêter de regarder le football», a ainsi déclaré Gerrard. Soutenu par son coach, l'ancien de Liverpool l'est aussi par les supporters des Villans, en témoigne ce chant d'ores et déjà entendu dans les travées de Villa Park : «il est allé au Barça, il a gagné le championnat en Espagne. Il est allé au Bayern Munich, il a fait la même chose. Il est magique. Son nom est Philippe Coutinho».