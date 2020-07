Vente OM : Mourad Boudjellal encore taclé

Le projet de rachat de l'OM risque d'animer tout l'été de la planète football. Porté par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal, le projet se veut ambitieux. L'ancien président du RCT voulait aussi inclure le SC Toulon dans le projet, avant de laisser tomber pour se concentrer sur l'OM.

C'est en tout cas ce que semble confirmer Claude Joye, actionnaire du club varois, dans les colonnes de L'Équipe : « Boudjellal, racheter Toulon ? Ce n’est pas vrai. Je n’ai jamais proposé de vendre, il n’a jamais proposé d’acheter. Dans notre accord, il devenait président en achetant une action à 87,46 €. Il y a quinze jours, il était d’accord sur tout. Tout ça, c’est un prétexte. Sa priorité, c’est l’OM ; le reste, c’est des balivernes. Ce n’est plus possible qu’il revienne. Désormais, on sait qu’on fait sans Mourad. Les choses seront sûrement plus simples. »