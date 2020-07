Vente OM : Mourad Boudjellal se retire du projet toulonnais !

Mourad Boudjellal manie avec une aisance déconcertante l'art du contre-pied. Figure de proue du projet de rachat de l'Olympique de Marseille, l'ancien propriétaire du Rugby Club Toulonnais briguait également l'actionnariat et la présidence du Sporting Club de Toulon. Un accord avait même été scellé entre Boudjellal et Claude Joye actionnaire majoritaire du club. Ce dernier devait donc rester propriétaire majoritaire et installer Mourad Boudjellal à la présidence. Mais cet accord comportait une clause suspensive en cas de réussite du projet de rachat de l'OM via des investisseurs saoudiens et l'homme d'affaires Mohamed Ajroudi.

Mais selon les informations du Figaro, Mourad Boudjellal aurait en effet décidé de claquer définitivement la porte du Sporting Club de Toulon. Mardi 14 juillet, le principal protagoniste s'est expliqué devant quatre supporters toulonais triés sur le volet pour dévoiler son choix. Désormais, son objectif demeure limpide : se consacrer à 100% au projet de rachat du club phocéen. Boudjellal a même confirmé à son auditoire qu'il avait bien reçu des documents par mail concernant le rachat du club toulonnais mais que ceux-ci n'avaient pas été signés...

Mourad Boudjellal se consacre pleinement au projet de rachat de l'OM

Le principal protagoniste a même dévoilé la date de validité de cette fameuse clause suspensive. « On s’était mis d’accord sur le 15 octobre, comme date de fin. Mais, ça bougera avant, » a ainsi lâché le natif d'Ollioules. Une décision motivée également par le prix exorbitant réclamé par Claude Joye pour viser l'actionnariat du Sporting. Ainsi, l'actionnaire valoriserait son club à six millions. Une valorisation jugée plus qu'excessive par Boudjellal. Le compère de Mohamed Ajroudi a également profité de cette entrevue spéciale avec ces supporters toulonnais pour évoquer le projet de rachat de l'Olympique de Marseille.

Boudjellal accorde une confiance sans faille à Ajroudi pour mener ce projet à son terme. « J’y crois énormément. J’ai pris des engagements. J'ai mis en danger le projet en nous dévoilant. Mais, j'ai été honnête vis-à-vis de Toulon. C'est mon choix qui a été maladroit par rapport à l'OM. Monsieur Ajroudi a toujours compris que Toulon c'était spécial pour moi. » Très enthousiaste quand il s'agit d'aborder le projet marseillais, Mourad Boudjellal n'hésite pas à parler du dernier défi de sa vie, et multiplierait les rendez-vous et les entretiens pour parvenir à ses fins. Le dossier avancerait sensiblement selon les dires de l'intéressé même si celui-ci n'en reste pas moins nébuleux... En optant pour un retrait du projet toulonnais, Mourad Boudjellal se donne les moyens de s'investir quotidiennement pour relever ce grand défi. Reste à savoir si le duo Ajroudi-Boudjellal parviendra à faire vaciller Frank McCourt et à rafler la mise...