Le PSG a encaissé un chèque de 192,4 M€

La saison 2024/2025 restera historique à tout jamais pour le Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Ligue 1, du Trophée des Champions, de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, le club de la capitale a tout raflé sur son passage, excepté la Coupe du monde des Clubs (finaliste malheureux face à Chelsea). Et si sur le terrain les Rouge et Bleu ont été performants, ça a été aussi le cas en coulisses. L’institut Football Benchmark vient en effet de publier un rapport financier sur les clubs sacrés champions nationaux la saison passée.

La suite après cette publicité

Et côté parisien, presque tous les signaux sont au vert. Le club francilien a certes enregistré une perte nette, mais elle n’est « que » de 40 M€. Pour le reste, Paris respecte ses engagements en termes de diminution de ses dépenses. Sa masse salariale a baissé de 18% (547 M€ contre 668 M€ pour la saison 2023/2024), notamment en raison du départ de Kylian Mbappé et elle ne représente plus que 65% des revenus. Ce pourcentage était de 109% en 2021/2022 et de 83% en 2023/2024.

La suite après cette publicité

La C1 a rapporté gros

Côté gains, les champions d’Europe en titre ont enregistré pas moins de 837 M€ de chiffre d’affaires qui se décomposent comme suit : 367 M€ de revenus commerciaux, 293 M€ de droits TV (L1 + les 50 M€ perçus avec le deal CVC + compétitions internationales) et 177 M€ de revenus « jour de match ». Ce montant représente une augmentation de 4% par rapport à la saison 2023/2024 et ne cesse de grimper (570 M€ en 2020/2021). Football Benchmark assure d’ailleurs que le chiffre d’affaires du PSG a été multiplié par 9 depuis l’arrivée de QSI en 2011.

Enfin, l’institut révèle que les parcours XXL du PSG en C1 et à la Coupe du monde des Clubs aux États-Unis ont permis au club d’encaisser pas moins de 192,4 M€. «La victoire du PSG en Ligue des champions de l’UEFA a généré des revenus de 154 millions d’euros, tandis que la participation à la Coupe du monde des Clubs de la FIFA a rapporté 38,4 millions d’euros supplémentaires.» Paris n’est pas près d’oublier cette saison 2024/2025 aussi bien sur qu’en dehors des terrains.