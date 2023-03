FC Porto - Inter Milan : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi avec un choc alléchant entre l’Inter Milan et le FC Porto. A domicile, les Dragons s’articulent en 4-4-2 avec Diogo Costa dans les cages derrière Pepê Aquino, Fabio Cardoso, Ivan Marcano et Zaidu Sanusi. Marko Grujić, Mateus Uribe, Stephen Eustáquio et Galeno constituent le milieu de terrain. Enfin, Mehdi Taremi et Evanilson forment le duo d’attaque.

De son côté, le club lombard opte pour un 3-5-2 avec André Onana comme dernier rempart. Devant lui, Matteo Darmian, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni composent la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu et Henrikh Mkhitaryan se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Lautaro Martínez et Edin Džeko sont associés en attaque.

Les compositions

FC Porto : Costa - Pepê, Cardoso, Marcano, Zaidu - Grujić, Uribe, Eustáquio, Galeno - Evanilson, Martínez

Inter Milan : Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco - Martínez, Džeko

