Manchester City : il manque encore quelque chose...

Il n'y en a que pour Lionel Messi. Dans la presse anglaise, La Pulga est partout, sur les Unes et dans les analyses. Ce PSG galactique fait rêver l'Europe entière et le premier but de l'Argentin lance définitivement l'aventure commune. Tant pis pour Manchester City, qui a fait vivre un enfer au club de la capitale durant la majorité de la rencontre. Si les statistiques de possession s'avèrent assez équilibrées (56% en faveur de Man City), l'impression d'une domination territoriale constante et d'un pressing de tous les instants sera difficile à effacer.

En conférence de presse, le coach espagnol des Citizens, Pep Guardiola, a livré son analyse de la rencontre. « Félicitations au PSG pour la victoire. On a fait un très bon match. Similaire à celui de Stamford Bridge (le week-end dernier, victoire 1-0 ndlr). Peut-être un peu moins agressif. Mais dans l'ensemble c'était un fantastique match. On a eu une grande qualité, on s'est créé de grosses occasions, on a bien contrôlé Neymar et Messi. A la fin du match, on avait moins de contrôle, on attaquait plus et ils ont pu en profiter. On a fait un très bon match, avec de la personnalité. On aurait dû marquer un but et on ne l'a pas fait. »

Un gros manque d'efficacité

Effectivement, le seul point noir de la soirée aura été le manque d'efficacité. 18 tirs tentés dont 7 cadrés, voilà pour les statistiques. Manchester City a souvent étouffé le PSG, l'a bien coupé de ses trois stars offensives, mais cela n'a pas suffi, à l'image de l'incroyable occasion de la 26e minute où Sterling puis Bernardo Silva touchaient la barre transversale. Alors que la première sortie en Ligue des Champions s'était accompagnée d'un déluge de buts face au RB Leipzig (victoire 6-3), Manchester City a de nouveau peiné dans ce secteur face au PSG.

La question de l'absence d'un pur avant-centre animera de nouveau les débats en Angleterre ces prochains jours. Le départ de Kun Agüero en fin de contrat, la rotation exercée par Guardiola à ce poste entre Gabriel Jesus, Ferran Torres et Raheem Sterling, l'échec du transfert de Harry kane cet été, autant de raisons qui soulignent ce qui manque encore parfois à Manchester City dans les grands rendez-vous.