L’OM met en place son loft !

L’Olympique de Marseille a frappé fort cet été. En plus d’avoir un nouvel entraîneur, Marcelino Garcia Toral, Pablo Longoria a réussi à attirer deux jolis noms : Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Deux hommes habitués des joutes du haut niveau, qui vont apporter de la qualité et de l’expérience à l’écurie phocéenne, qui a encore besoin de renfort.

Mais en attendant de nouvelles arrivées, l’OM veut aussi se débarrasser de bon nombre de joueurs considérés comme indésirables. Comme l’explique La Provence, le club du sud de la France a aussi cédé à la mode des lofts, à savoir un groupe de joueurs qui s’entraîne à part et n’a pratiquement aucun contact avec le reste du groupe, en attendant de trouver un nouveau point de chute.

Des joueurs ostracisés

Un loft dans lequel on retrouve quatre joueurs : Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Salim Ben Seghir. Quatre joueurs qui étaient prêtés cette saison - avec des résultats assez mauvais si on met de côté Ben Seghir - et qui n’ont pas leur place dans l’effectif pour cette saison. Ils sont complètement mis à l’écart par la direction. Pour l’anecdote, ils ne sont même plus autorisés à garer leur véhicule sur le parking réservé aux joueurs, et doivent le faire sur celui réservé aux autres salariés de l’OM.

Une situation difficile à vivre pour les concernés, mais qui est nécessaire aux yeux de la direction afin d’accélérer un départ et de récupérer quelques deniers sur ces joueurs indésirables. Ils ont des touches - Lirola est suivi en Italie notamment - mais pour l’instant, un départ est loin d’être immédiat. Affaire(s) à suivre…