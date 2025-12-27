Nigéria-Tunisie : les compos officielles

Choc au sommet dans le groupe C. A l’occasion de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des nations, le Nigéria affronte la Tunisie à Fès (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Les deux nations ont bien entamé la compétition puisque les Super Eagles ont battu la Tanzanie (2-1) alors que les Aigles de Carthage ont disposé de l’Ouganda (3-1) et se disputent la première place du groupe ce soir.

Pour cette rencontre, Eric Chelle effectue deux changements dans le onze de départ des Super Eagles. Onyemaechi prend la place de Zaidu à gauche de la défense et Onyeka remplace Chukwueze. Devant, Osimhen est accompagné de Lookman et Adams alors que Ndidi et Iwobi sont présents dans l’entrejeu. En face, Sami Trabelsi ne change qu’un seul joueur après le succès inaugural face à l’Ouganda. Saad quitte le onze de départ alors que Ben Romdhane l’intègre au milieu dans un 4-3-3 avec Skhiri et Sassi. Mejbri va évoluer plus haut avec Achouri et Mastouri alors que derrière Bronn et Talbi forment la charnière avec Abdi et Valery dans les couloirs.

Les compositions officielles

Nigéria : Nwabali – Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi – Onyeka, Ndidi, Iwobi – Lookman, Osimhen, Adams.

Tunisie : Dahmen– Valery, Bronn, Talbi, Abdi – Ben Romdhane, Skhiri, Sassi – Achouri, Mastouri, Mejbri.