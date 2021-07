Le plan de Manchester City pour financer son opération Kane-Grealish

La suite après cette publicité

Pour recruter, il faut vendre. Même les plus grands clubs du monde ont besoin d'argent frais pour réinvestir. C'est le cas de Manchester City qui souhaite réaliser un énorme coup double cet été en s'attachant les services d'Harry Kane et de Jack Grealish. L'opération serait forcément coûteuse pour s'offrir les deux internationaux anglais. Elle est estimée entre 200 et 250 M€ par les dirigeants des Citizens, d'après les informations de The Atletic. Deux énormes transferts qui doivent permettre au champion d'Angleterre en titre poursuivre sa série de succès sur la scène nationale et de remporter, enfin, la Ligue des Champions.

Il s'agit donc de trouver les financements et pour cela, Manchester City compte sur la vente de bons nombres de joueurs sous contrat, dont la plupart ne portent même pas le maillot du club. On ne parle donc pas là des Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Bernardo Silva ou autre Gabriel Jesus, soit les joueurs de l'effectif susceptibles de quitter le navire cet été, mais plutôt de joueurs achetés il y a des années, ou formés à l'académie. La direction a même un chiffre en tête, vendre pour environ 100 M£, soit 115 M€, peu ou prou la moitié que le double transfert Kane-Grealish exige. Une somme énorme mais déjà récupérée en partie.

Déjà quasiment 60 M€ d'encaissés cet été

C'est ce que nous explique le Telegraph ce vendredi. Manchester City est déjà sur le point d'encaisser 60 M€. Prêté avec option d'achat la saison dernière à Leeds, Jack Harrison y a été définitivement transféré contre 13 M€. Rapidement devenu une pièce maitresse de Julian Nagelsmann au RB Leipzig, Angelino a lui aussi vu son option d'achat être levée. Elle est estimée 18 M€. Le transfert de Jadon Sancho à Manchester United pour 85 M€ va rapporter à peu près 13 M€ en indemnités de formation aux Citizens, une fois que l'arrivée de l'ailier sera officialisée. Enfin, Lukas Nmecha est sur le point de s'engager à Wolfsbourg contre 13 M€ également.

Avec ces 4 signatures, c'est déjà la moitié de l'objectif qui a été atteint et c'est loin d'être fini. Prêté avec succès à Grenade la saison dernière, Yangel Herrera est courtisé puisqu’outre l'Espagne, Crystal Palace, Southampton et West Ham sont intéressés par le milieu de terrain international vénézuélien. Sa vente pourrait rapporter pas moins de 20 M€. Pedro Porro est lui prêté pour encore un an au Sporting. Le latéral droit a réussi à convaincre ses dirigeants, qui réfléchissent à le transférer. Il est évalué à environ 15 M€.

Et 60 M€ encore espérés

L'éternel espoir Patrick Roberts, désormais âgé de 24 ans, et prêté un peu partout depuis de nombreuses années (Celtic, Norwich, Girone, Middlesbrough), est invité à partir, lui à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Enfin, Ivan Ilic et Morgan Rogers sont aussi des sources de revenus potentielles. Le premier a brillé en prêt au Hellas Vérone et a vu sa cote grimper pour atteindre les 15 M€. Le second a lui été acheté à West Brom pour 10 M€ il y a deux ans et suscite pas mal d'intérêt, notamment du côté de Crystal Palace. Le jeune ailier pourrait partir pour son prix d'achat. À City, on ne connaît pas vraiment la crise.