MU : Paul Scholes cartonne Ruben Amorim !

Après la victoire étriquée en FA Cup de Manchester United face au promu Leicester, les critiques vont bon train du côté des Red Devils. Dans une déclaration postée sur Instagram, l’ancienne gloire de Manchester et des Three Lions Paul Scholes n’a pas épargné Ruben Amorim, dont il a trouvé les choix hasardeux sur le plan tactique. «Les latéraux inversés… vous les avez vus en premier à Old Trafford», pouvait-on lire sur les réseaux de l’ex-international anglais, avant qu’il ne supprime rapidement sa story.

Il faisait référence au positionnement de la recrue hivernale Patrick Dorgu, latéral gauche arrivée pour 30 millions d’euros il y a deux semaines, et positionné… arrière droit par Ruben Amorim lors de cette rencontre. Le manager portugais s’est justifié en expliquant que Dorgu «a souvent joué à Lecce sur le côté droit. C’est l’une des caractéristiques auxquelles nous prêtons beaucoup d’attention, d’avoir un joueur comme lui. Mais la position, et vous pouvez voir sur Wyscout, il l’a occupé dans toute ses équipes.» Amorim n’a pas caché sa volonté de réaligner le jeune danois à droite si le besoin s’en faisait sentir, au grand dam de Paul Scholes…