Mercato : le Real Madrid et Luis Campos travaillent sur un échange

Le Real Madrid prépare l’avenir, et ce, depuis un petit moment déjà. Inutile de revenir sur le nombre de jeunes joueurs à fort potentiel recrutés par les Merengues ces dernières années, alors qu’Endrick viendra s’y ajouter en 2024, et que les Madrilènes espèrent aussi ajouter Jude Bellingham à la liste assez rapidement. Mais en Espagne, il y a un joueur qui fait de plus en plus parler : Gabri Veiga.

Le milieu de terrain offensif du Celta de Vigo est l’un des meilleurs joueurs du moment en Espagne, avec 8 buts et 3 passes décisives en 24 apparitions en Liga. Et ça, du haut de ses 20 ans seulement. Forcément, il a tapé dans l’œil des plus grands clubs du pays, avec le Real Madrid et l’Atlético qui sont particulièrement intéressés, tout comme plusieurs cadors anglais. La Cadena SER dévoile plus de détails sur ce dossier, avec le Real Madrid qui serait en tête de la course pour le jeune joueur.

Les Madrilènes sont très chauds

Le champion d’Europe en titre est particulièrement intéressé par le Galicien, et il a même déjà contacté l’entourage de Veiga. Notamment pour demander à être tenu au courant en cas de prise d’informations d’autres clubs. De son côté, le joueur a changé d’agent récemment, étant désormais représenté par un agent - dont le nom n’a pas fuité - qui serait proche de la direction madrilène. Actuellement, le Real Madrid s’attelle surtout à faire baisser le prix du joueur, dont la clause libératoire est de 40 millions d’euros. Des discussions sont en cours avec Luis Campos dans ce sens.

Le conseiller sportif du PSG, qui travaille aussi avec le Celta, espère récupérer un ou deux joueurs du Real en contrepartie, acceptant ainsi de recevoir un montant inférieur aux 40 millions d’euros. La radio précise que Rafa Marin, défenseur central de 20 ans du Real Madrid Castilla, pourrait donc faire le chemin inverse. L’objectif du Real Madrid est de faire baisser le prix à 25 millions d’euros + un joueur. La radio rajoute que cette opération et celle de Bellingham ne sont pas liées, comme ça avait été expliqué par divers médias ces dernières semaines. Veiga et le Real Madrid, c’est du très sérieux donc !