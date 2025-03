MHSC : le gros coup de gueule de Jean-Louis Gasset contre ses joueurs

À quelques heures de la réception du Stade Rennais, dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1, Montpellier pointe toujours au dernier rang du classement avec quatre revers consécutifs. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du MHSC, Jean-Louis Gasset, a remis en cause l’attitude de ses joueurs, qu’il n’estime pas assez impliqués et trop peu investis face à la situation dramatique du club, proche d’une descente en Ligue 2.

La suite après cette publicité

«Il faut qu’on soit révoltés de perdre quatre matches d’affilée et de jouer l’avenir du club. Il faut prendre conscience qu’à un moment donné, c’est insuffisant. Moi, c’est le terrain qui m’intéresse. Et, c’est insuffisant dans l’investissement. On dirait que ça ne nous dérange pas. Personnellement, ça me dérange beaucoup. Je n’ai pas l’impression que tout le monde donne tout. J’ai l’impression qu’ils reçoivent, mais qu’ils ne donnent pas beaucoup. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu’ils comprennent», a-t-il lâché.