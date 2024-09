OM : intégration réussie pour Jonathan Rowe

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de Norwich City (D2 anglaise), Jonathan Rowe a déjà connu un premier moment marquant sous le maillot olympien avec ce but à la dernière seconde de l’Olympico contre l’Olympique Lyonnais (2-3), le week-end dernier. Cantonné à un rôle de remplaçant avec Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, l’ailier gauche anglais prend son mal en patience et se montre exemplaire.

La suite après cette publicité

Dans l’édition de ce vendredi, La Provence explique qu’il a déjà marqué les esprits en coulisses. Érigé en exemple par le technicien italien, notamment pour son abattage en fin de rencontre lors de chacune de ses entrées, l’Anglais de 21 ans s’est parfaitement fondu dans le vestiaire olympien. Aux entrainements, « ses premiers appuis et ses changements de direction font ravage » et en dehors des terrains, sa sympathie est plus qu’appréciée.