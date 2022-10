Villarreal : l'émouvante lettre d'adieu d'Unai Emery

De retour en Premier League mais à Aston Villa cette fois-ci, Unai Emery (50 ans) a tenu à remercier les supporters de Villarreal sur les réseaux sociaux, à travers une lettre. L'entraîneur espagnol est arrivé au sein du sous-marin jaune à l'été 2020 et a notamment emmené son équipe jusqu'en demi-finale de Ligue des champions la saison dernière après avoir également remporté une Ligue Europa.

« Villarreal a été ma maison au cours des deux dernières années et demie. Ma maison, pas mon club, parce que je me suis senti intégré, aimé et j'ai été passionné par Villarreal (...) L'adieu est dur et difficile, mais mon sentiment et ma réflexion sont que je dois commencer un nouveau projet », détaille une partie de la lettre.