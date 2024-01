Mercato : Pablo Longoria dévoile les plans de l’OM

Avec l’arrivée de Jean Onana, l’Olympique de Marseille tient sa première recrue du mercato hivernal. Le Camerounais ne devrait pas être le seul renfort puisque le club phocéen espère toujours étoffer le poste d’arrière gauche. Le nom de Josh Doig (Hellas Vérone) revient d’ailleurs avec instance. Présent en conférence de presse cet après-midi dans le cadre de la présentation officielle de Jean Onana, Pablo Longoria a confirmé les plans de l’OM concernant ce secteur de jeu, sans donner de nom.

«Je reste positif. Optimiste est un grand mot. En ce moment, on travaille spécialement sur la position d’arrière gauche qui peut jouer dans un système à quatre ou à cinq. C’est une priorité pour le club. » Toujours au niveau des arrivées, l’Espagnol a, en revanche, annoncé que le recrutement d’un offensif n’était pas dans les tuyaux. « Non. On donne la réalité de la situation. On voulait créer de la concurrence entre les joueurs, c’est la recette pour avoir le maximum en termes de performance. Après la CAN, cette concurrence existera (avec le retour des joueurs partis, ndlr). Renforcer l’effectif pour un mois, ça ne fait pas partie de notre stratégie».

Pas touche à Ounahi

Côté départs, les rumeurs sont nombreuses, mais pas question de laisser filer tout le monde. À commencer par l’attaquant portugais Vitinha. « C’est un joueur qui a eu beaucoup de participation surtout depuis le changement de système. En ce moment, on n’a pas d’offre pour lui. On est content de son travail quotidien, même s’il doit avoir de la continuité. » Pas de départ pour l’ancien pensionnaire de Braga ni pour le Marocain Azzedine Ounahi, malgré un supposé intérêt saoudien. « Ounahi n’est pas un joueur qui est en vente. Au contraire. Il a réalisé de très bonnes performances, on est très content avec lui ».

Pape Gueye, lui, n’est plus intouchable. Libre de tout contrat dans six mois, le Sénégalais a refusé deux offres de prolongation. Du coup, Longoria a confirmé qu’il était sur le marché. « La situation de Gueye est différente. Il arrive en fin de contrat. On lui a proposé cette saison deux offres de prolongation. La deuxième a été faite en décembre, le joueur n’a pas donné suite. À six mois de la fin, bien sûr que son départ est une possibilité. On s’était donné un délai de réflexion et on s’était donné une deadline vers le 6, 7 janvier mais on n’a pas eu de retour. On cherche une solution pour les deux parties. » Le message est passé.