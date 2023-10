La déclaration farfelue de Messi sur l’Argentine et le Barça

La suite après cette publicité

Lionel Messi avait le sourire cette nuit. L’Argentine a réalisé un grand match face au Pérou (2-0), dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Mondial, et la vedette de l’Inter Miami a rendu une très belle copie, avec deux buts à la clé. En Argentine, les médias sont ravis, et expliquent que cette équipe ne semble pas avoir de limites. Même Lionel Messi s’est laissé aller à l’enflammade générale après la rencontre.

« Cette équipe est impressionnante et continue de progresser, match après match. Chaque fois, elle joue mieux. La comparer avec le Barça ? Le Barça est la meilleure équipe de l’histoire. C’est beaucoup non ? Mais je pense que cette équipe en est très proche si on regarde ce qu’elle a montré, le titre de champion d’Amérique, et du monde. Elle a de très grands joueurs, le style de jeu est très marqué, il nous identifie et on aime jouer comme ça », a lancé La Pulga. Des propos qui font déjà beaucoup parler en Espagne, où la plupart des gens ne semblent pas vraiment d’accord…