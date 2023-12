Chelsea veut dégainer 100 millions pour deux nouveaux joueurs !

L’hiver et l’été. Voici sans doute les deux moments les plus excitants de l’année pour Chelsea. Douzième de Premier League, les Blues retombent dans leurs travers depuis quelques semaines après avoir montré son meilleur visage face aux gros : Arsenal (2-2), Tottenham (1-4), Manchester City (4-4) voire Brighton (3-2). Les Blues se sont même inclinés le week-end dernier à Goodison Park (0-2) et devront se reprendre contre Sheffield, ce samedi à 16h.

Pour cela, le club londonien pourra légèrement compter sur le retour de Christopher Nkunku, qui devrait être présent dans le groupe, lui qui n’a pas disputé la moindre rencontre officielle depuis son arrivée. Avec le Français donc, mais sans de nombreux éléments aussi. Au total, encore une dizaine d’absents à signaler, dont Reece James, Robert Sanchez, Noni Madueke ou encore Wesley Fofana. Beaucoup trop pour espérer trouver un semblant de continuité. Alors, les Blues comptent bien s’activer, dès cet hiver, pour se renforcer.

Deux recrues à 50 millions d’euros ?

Visiblement maudits, les hommes de Mauricio Pochettino ont perdu Robert Sanchez face à Everton, sorti sur blessure. Le gardien espagnol, qui réalisait un début de saison tout à fait correct, va être remplacé par Djordje Petrovic dans les cages, recruté à la fin de l’été pour pallier le départ précipité de Kepa au Real Madrid notamment. Mais Chelsea veut frapper fort et pourrait tenter de relancer Aaron Ramsdale, qui traverse une période devenue invivable à l’aube de l’Euro 2024.

Selon plusieurs médias anglais, dont le Daily Mail, l’intérêt des Blues pour le portier des Gunners s’est largement intensifié avec la blessure de Robert Sanchez. Cet été, déjà, Todd Boehly et les siens s’étaient renseignés sur l’ancien de Bournemouth, mais avec la concurrence nommée David Raya et son temps de jeu famélique (450 minutes en Premier League), Ramdsale pourrait enfin être libéré d’Arsenal. Une libération pas donnée. Estimé à 32 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, les Londoniens du Sud devront probablement poser un chèque de 50 millions d’euros pour parvenir à enrôler le gardien anglais de 25 ans seulement, à en croire les informations venues d’outre-Manche.

Chelsea veut piocher en Serie A

Un gardien de but, donc, mais pas que. Chelsea joue sur tous les tableaux et scrute le marché des défenseurs centraux. The Sun rapporte que les Blues observent de très près Alessandro Buongiorno. À 24 ans, l’Italien est le roc défensif du Torino (11e de Serie A). Un nom peu clinquant sur le papier, à l’instar de Jonathan Tah qui est également pisté par le club londonien, mais qui parait évident pour le board anglais qui doit préparer l’avenir avec le départ probable de Thiago Silva en fin de saison. Sans oublier qu’en défense, les blessures se font ressentir. Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella, Ben Chilwell ou encore Reece James sont indisponibles.

Alessandro Buongiorno, capable d’évoluer à gauche, a un profil intéressant, ce qui fait donc augmenter sa valeur marchande. The Sun explique que le Torino attendrait au moins 35 millions d’euros. Un chiffre qui flamberait considérablement si Chelsea se positionnait sur le dossier, surtout que le club italien a d’ores et déjà refusé des offres il y a quelques semaines en provenance d’ogres de Serie A. Les cibles se multiplient et s’entassent dans les travées du Stamford Bridge, alors que Victor Osimhen et Ivan Toney sont évidemment mentionnés avec insistance depuis plusieurs mois pour l’attaque.

Chelsea doit vendre pour acheter

«Nous devons parler et essayer de nous améliorer lors du prochain marché des transferts… si nous ne sommes pas assez agressifs, nous devons analyser et faire quelque chose avec le propriétaire. Je ne dirai pas si je demanderai plus ou moins de joueurs, mais pour voir si la perception correspond à la réalité. Peut-être devons-nous améliorer notre réalité», disait Mauricio Pochettino en sortie de défaite face à Everton dimanche dernier. «Si nous voulons progresser, il ne s’agit pas seulement de bien jouer, il s’agit d’être plus durs avec nous-mêmes. Nous allons pousser les joueurs, les joueurs doivent se pousser. (…) Et quand la fenêtre de transfert ouvrira, nous verrons ce qu’on peut faire.» Le plan est clair : Chelsea va une nouvelle fois animer le mercato hivernal. Et pas que dans le sens des arrivées.

Ces derniers jours, plusieurs noms circulent à travers les rumeurs de départs. Les Blues veulent vendre. Ils seraient prêts, selon The Mirror, à écouter les offres pour Ian Maatsen. Noni Madueke, étrangement mis au placard par Pochettino pourrait également faire ses valises en prêt, tout comme Malang Sarr. Armando Broja intéresse plusieurs clubs, Marc Cucurella aussi, sans oublier que la vente de Connor Gallagher - pourtant performant et capitaine en l’absence de James et Chilwell - représenterait une somme non-négligeable pour les pensionnaires de Stamford Bridge. Todd Boehly le sait, recruter ne se fera pas sans un dégraissage digne de ce nom. L’hiver s’annonce agité, pour changer.