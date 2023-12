JT Foot Mercato : opération dégraissage XXL à Chelsea

Nettoyage pour Chelsea

Le club est connu pour être un grand dépensier, surtout depuis la prise de pouvoir de Todd Boehly. Ce n’est pas prêt de se terminer. Le coach, Mauricio Pochettino a identifié 3 priorités : un défenseur, un milieu central et un buteur. Victor Osimhen et Ivan Toney seraient les chouchous du board des Blues. Mais pour pouvoir acheter ces joueurs hors de prix, il va falloir vendre et dégraisser. Le club londonien ne serait pas fermé pour une vente de Connor Gallagher en janvier d’après le Daily Mail. Le milieu s’est imposé comme titulaire régulier sous Pochettino cette saison après avoir failli rejoindre Tottenham l’été dernier. Chelsea souhaitait prolonger mais les discussions initiales sur un nouvel accord n’ont pas encore abouti à une offre formelle. À 18 mois de l’expiration de son contrat, les Blues préfèrent le vendre tant que sa valeur est encore élevée. Pour l’instant, personne n’est intéressé. Le défenseur central français Axel Disasi et l’arrière gauche espagnol Marc Cucurella font partie des joueurs auxquels le manager de Chelsea est prêt à renoncer selon les informations de la presse anglaise. De plus, d’après nos informations, Malang Sarr discute avec la nouvelle direction du Besiktas. Pour le moment, il ne s’agit que de premiers échanges. Pour rappel, Malang Sarr est sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2025. Trevoh Chalobah, devrait également quitter le club en janvier prochain. Après avoir rejeté Nottingham Forest cet été, le défenseur serait dans le viseur de Crystal Palace.

Lens accélère sur le mercato

Et ça s’active déjà fort dans les bureaux du RC Lens en vue du prochain mercato. La cellule de recrutement lensoise est plus que jamais au travail d’après nos informations. Deux priorités se dégagent, à savoir le recrutement d’un milieu de terrain ainsi qu’un latéral gauche. Au milieu, il s’agira de pallier les départs à la Coupe d’Afrique des Nations de Nampalys Mendy avec le Sénégal et celui de Salis Abdul Samed avec le Ghana. Pour l’instant, aucun nom n’a filtré. Lens prospecte surtout à l’étranger et vise des joueurs expérimentés. Et pour l’arrivée d’un nouveau latéral gauche, le club suit toujours Bruno Onyemaechi du Boavista. Une piste initiée en toute fin de mercato estival comme nous vous l’avions révélé. Enfin, Lens réfléchit très sérieusement à recruter cet hiver Souleyman Doumbia. L’ancien joueur de Rennes et d’Angers, libre depuis son départ du SCO l’été dernier, s’entraîne avec un préparateur physique et attend la bonne proposition.

Les officiels du jour

Chaque année, la Confédération Africaine de Football organise sa cérémonie où elle récompense les personnalités qui ont marqué le ballon rond au sein de son continent. Le titre de meilleur joueur a été remporté par Victor Osimhen, élu pour la première fois de sa carrière. Olivier Dall’Oglio est le nouvel entraîneur principal de l’AS Saint-Étienne, qui présente un bilan de 7 défaites en 17 journées et se retrouve huitième de Ligue 2. Choc des légendes entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ce match de rêve avait été annoncé il y a quelques semaines par Al-Nassr, mais démenti dans la foulée par l’Inter Miami. Cette fois, plus d’embrouille. Les deux meilleurs joueurs de la planète football des années 2010 vont bel et bien s’affronter dans le cadre d’un tournoi amical disputé en Arabie saoudite. Clap de fin pour Giorgio Chiellini. Exilé aux États-Unis pour évoluer sous les couleurs du LAFC, la légende de la Juventus a décidé de prendre sa retraite.