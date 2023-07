L’Olympique Lyonnais s’offre Clinton Mata !

La suite après cette publicité

Après le milieu de terrain Skelly Alvero en provenance du FC Sochaux-Montbéliard, annoncé ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a officialisé ce jeudi l’arrivée du défenseur international angolais Clinton Mata, libéré de ses trois années de contrat restantes avec le Club Bruges. Il s’agit donc de la deuxième recrue de la formation rhodanienne durant ce mercato estival, qui s’engage pour les trois prochaines saisons. Le montant du transfert s’élève à 5 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future.

«L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du défenseur international angolais, Clinton Mata, en provenance du Club Bruges, pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026. (…) L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Clinton Mata, 2ème joueur à rejoindre le groupe professionnel après le milieu de terrain Skelly Alvero, et qui viendra solidement renforcer le côté droit de sa défense, aux côtés de Sael Kumbedi.», peut-on lire dans le communiqué de l’OL.

À lire

OL : Santiago Cucci sera le futur président exécutif

Un expérimenté du football belge… et de la C1

Formé d’abord au CS Visé puis au KAS Eupen, c’est avec le RSC Charleroi que le natif de Verviers connaît l’élite du football belge, la Jupiler Pro League, avant de rejoindre La Gantoise. Il devra attendre son arrivée au Club Bruges, contre un chèque d’un million et demi d’euros, pour inaugurer sa salle de trophées avec trois titres de champion de Belgique et deux Supercoupes de Belgique. En plus de ses 200 matches à son actif dans le championnat voisin, il a également disputé 27 rencontres entre la Ligue des champions (27) et la Ligue Europa (4).

La suite après cette publicité

Un profil expérimenté pour Laurent Blanc pour étoffer non seulement son effectif et son côté droit de la défense, seulement occupé par Sael Kumbedi avec le départ de Malo Gusto à Chelsea. Le principal concerné s’est d’ailleurs réjoui de sa signature à Lyon : «c’est un grand honneur pour moi de faire partie de la famille OL. J’ai été formé en tant que milieu de terrain puis j’ai été repositionné par la suite. Je peux jouer aussi bien latéral que piston droit. Je suis avant tout un défenseur, mais si je peux m’infiltrer dans la surface adverse je le fais avec plaisir. »