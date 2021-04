Red Bull Salzbourg : Patson Daka écrase tout sur son passage

La suite après cette publicité

Talent précoce, Paston Daka connait sa première cape avec la Zambie alors qu'il a 16 ans et demi. L'attaquant né à Chingola est pour ainsi dire un phénomène local et il a rapidement tapé dans l'œil du groupe Red Bull. D'abord prêté à l'hiver 2017 au FC Liefering par son club du Kafue Celtic FC, il rejoint à l'été 2017 l'équipe première du Red Bull Salzbourg. Un parcours ascendant vers le football européen qui aurait pu être encore plus rapide puisqu'il avait été mis en essai par Lille en 2015 grâce à l'ancien sélectionneur zambien Hervé Renard qui dirigeait alors les Dogues. Finalement pas conservé à l'époque, il a reculé pour mieux briller. Vainqueur de la Youth League en 2017 avec le Red Bull Salzbourg et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations U20 la même année, il va poursuivre son développement en D2 Autrichienne avec le FC Liefering.

Découvrant le groupe professionnel en 2017, il s'installe comme un élément de rotation en 2018 puis comme un titulaire sur les deux dernières saisons. Dans l'ombre d'Erling Braut Haaland l'an dernier, il a pris plus d'importance lors du départ du Norvégien en décembre 2019 et a terminé la saison avec 27 buts et 12 passes décisives en 45 rencontres. Crucial avec Dominik Szoboszlai dans l'obtention du dernier titre du Red Bull Salzbourg, il était d'autant plus attendu cette saison. Et le constat est assez positif. Apportant beaucoup de verticalité par ses courses en profondeurs et peu avare en efforts, Patson Daka s'est montré comme le joueur clef de l'attaque de la formation autrichienne. Si bien qu'il compte actuellement 30 buts et 8 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues.

La Ligue des Champions seul point noir de sa saison

Erling Braut Haaland avait impressionné l'Europe la saison dernière, Patson Daka a en revanche eu plus de mal dans les compétitions européennes. S'il a mis un doublé lors des barrages contre le Maccabi Tel Aviv, il n'a pas marqué lors de la dernière phase de poules. La saison dernière également, il n'avait marqué qu'un seul but en six matches, contre Genk. Devant gagner en consistance dans les grands matches, il répond présent en championnat, puisqu'il a marqué lors de 17 des 21 matches auquel il a pris part. Meilleur joueur du mois de mars, il reste sur un triplé face au Sturm Graz (3-1) et le RB Salzbourg est pour le moment leader de son championnat avec 7 points d'avance sur le Rapid Vienne.

Pour continuer à engranger des points, Salzbourg aura bien besoin d'un grand Patson Daka et son coach Jesse Marsch en a bien conscience. Le technicien américain a valorisé son joueur après la dernière victoire contre le Sturm Graz au micro de Sky Austria : «nous avons joué un superbe football avec une combinaison d'un plan de match clair (contre Graz ndlr) et de la liberté nécessaire pour chaque individu. Les bons joueurs font de bons entraîneurs. Le développement de Patson au cours des dernières années a été phénoménal. Il travaille toujours pour l'équipe, c'est ce qui le rend si spécial.»

Représentant du développement de Red Bull en Afrique

Admiratif comme le reste de l'équipe, le milieu Zlatko Junuzovic avait lui fait preuve d'humour après le triplé du Zambien : «je pense qu'il aurait pu faire un deuxième coup du chapeau. Vous pouvez voir ses qualités, il est très fort, très rapide. Mais il doit marquer plus de buts en seconde période.» Si l'Autrichien a utilisé l'humour, il est vrai que Patson Daka peut encore faire mieux dans l'efficacité même s'il se procure beaucoup d'occasions. Souvent comparé à Erling Braut Haaland puisqu'il a pris sa suite, le buteur zambien a un style bien différent de son ancien coéquipier. Annoncé dans les petits papiers du RB Leipzig, de West Ham ou encore de Lille, Patson Daka risque bien de frapper à la porte d'écuries prestigieuses assez rapidement et peut-être même cet été. Quoi qu'il en soit, l'attaquant est un nouveau bon représentant de la stratégie du groupe Red Bull qui recrute de plus en plus en Afrique

C'est ce qu'a expliqué récemment le directeur sportif de Salzbourg Christoph Freund à Kicker : «nous avons établi de bons contacts en Afrique et avons eu de très bonnes expériences. Par exemple avec "Dudu" (Amadou ndlr) Haidara, Diadié Samassekou, Sekou Koita, Mo Camara, Enock Mwepu ou Patson Daka. Nous avons conçu un bon réseau d'intégration et pouvons apprendre à connaître les joueurs à l'avance. Lorsqu'ils viennent chez nous, nous les prenons en charge correctement, même en dehors du terrain avec nos responsables d'intégration. Il ne s'agit pas d'en avoir dix pour un pour réussir. Le marché est très intéressant pour nous et nous nous y sommes un peu spécialisés.» En attendant un futur gros transfert, le Red Bull Salzbourg peut se frotter les mains d'avoir un attaquant aussi efficace dans ses rangs.