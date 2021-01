Marley Aké quitte l'OM et file à la Juventus !

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille s'agite en coulisses. Plongé dans une crises sportive, le club phocéen doit jongler en parallèle avec un mercato particulièrement animé. En effet, Pol Lirola et Arkadiusz Milik sont arrivés cet hiver pour renforcer l'équipe entraînée par André Villas-Boas. Dans le sens des départs, la porte était grande ouverte pour le placardisé Kostas Mitroglou. Un peu plus utilisé que le Grec, Marley Aké (20 ans) n'avait pas pour autant beaucoup de temps de jeu. En effet, le natif de Béziers n'est apparu qu'à treize reprises toutes compétitions confondues cette saison.

Mais les rencontres qu'il a disputé étaient toutes en tant que remplaçant. Barré par la forte concurrence malgré son potentiel et son talent, le footballeur né en 2001 savait que l'arrivée de Milik n'arrangerait pas ses affaires. Un départ était donc privilégié cet hiver 2021 afin qu'il puisse poursuivre sa progression et engranger du temps de jeu. Rapidement, des clubs ses sont pressés aux pieds d'Aké et de l'OM pour l'attirer durant ce mois de janvier. Nîmes, Le Havre comme Sochaux étaient intéressés par son profil. Même chose pour le FC Bruges.

Un nouveau challenge à Turin

Mais tout ce petit monde a été devancé par la Juventus, comme révélé en exclusivité sur notre site. La Vieille Dame a avancé ses pions dans la dernière ligne droite du mercato et a remporté la partie en bouclant le transfert de ce grand espoir olympien. Les Bianconeri viennent d'officialiser la nouvelle. «La Juventus confirmes des accords avec l'Olympique de Marseille pour les opérations suivantes : l'acquisition à titre définitif de Marley Aké contre 8 M€ payables en 3 exercices, le joueur a signé un contrat jusqu'en juin 2025 ; et la vente définitive de Franco Tongya contre 8 M€ payables en trois fois», peut-on lire sur le communiqué officiel.

À 20 ans, Marley Aké prend donc un nouveau départ dans un club où la concurrence est encore plus accrue qu'à l'Olympique de Marseille. Il pourra profiter des conseils et de l'expérience de stars comme Cristiano Ronaldo ou Paulo Dybala. Là-bas, il retrouvera aussi d'autres jeunes passés par la France, à l'image de l'ancien joueur de l'OL Hamza Rafia, qui vit un rêve éveillé. Une trajectoire dont Marley Aké compte bien s'inspirer pour réussir dans le Piémont.