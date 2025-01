PSG - Man City : quand les supporters manquent leur tifo

Ce mercredi soir, le PSG reçoit Manchester City au Parc des Princes pour l’avant-dernière journée de la phase de poule. Et en attendant de voir les 22 acteurs sur la pelouse, le spectacle était en tribunes avec plusieurs tifos déployés de la part des supporters parisiens.

Et si du côté du virage Auteuil, rien à signaler, la mise au place du tifo du côté de Boulogne a été bien plus dure. En effet, la bâche a chuté avant même l’entrée des joueurs. Résultat, on a temporisé un peu pour attendre que la bâche revienne à sa place. mais cela n’a pas suffi et le tifo, à travers d’abord, a rapidement été abandonné ensuite.